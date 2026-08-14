फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे अब चला सकते हैं सोशल मीडिया, सरकार के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

उनका कहना था कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। जुलाई में संसद ने इसे मंजूरी दी थी। योजना यह थी कि सितंबर से नए अकाउंट खोलने पर रोक लगे और 2027 की शुरुआत से पुराने अकाउंट भी बंद हो जाएं।