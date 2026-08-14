बेल्जियम में मजदूरों की लगी लॉटरी! इमारत की दीवार में छिपा मिला 80 करोड़ का सोना

बेल्जियम के डेंडर्मोंडे (Dendermonde) शहर में एक इमारत की जीर्ण-शीर्ण दीवार और तहखाने की खुदाई के दौरान श्रमिकों को एक गुप्त संदूक में लगभग 9 मिलियन यूरो (लगभग 4,000 से अधिक पुराने सिक्के और 40 से ज्यादा सोने की छड़ें) मूल्य का खजाना मिला है। भारतीय मुद्रा में इस खजाने की कीमत करीब 80 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इमारत काफी लंबे समय से बंद और जर्जर अवस्था में थी। इमारत की मरम्मत के दौरान मजदूरों को बेसमेंट की दीवार में छिपी हुई एक सेफ (तिजोरी) मिली, जिसमें सोने की ईंटें और सिक्के थे। खजाने के मालिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है।