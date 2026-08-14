सिलेक्शन पास कर परिवार के इंतजार में अकेला खड़ा सैनिक, कमांडर के गले लगकर हुआ भावुक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने खास मौकों पर अपनों का इंतजार करने से जुड़े अपने अनुभव भी शेयर किए। एक शख्स ने याद करते हुए लिखा, मैं उस पल के एहसास को समझता हूं। 1996 में मेरी 'मार्च आउट परेड' के समय मेरे परिवार या दोस्तों में से कोई नहीं आया था। वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि परिवार का न होने का मतलब यह नहीं है कि सैनिक को अकेला छोड़ दिया गया है। एक शख्स ने लिखा, हो सकता है कि उसका परिवार उससे बहुत दूर किसी इलाके में रहता हो। इंडोनेशिया कई द्वीपों वाला देश है या फिर हो सकता है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसका परिवार न आ पाया हो।