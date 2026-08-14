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सिलेक्शन पास कर परिवार के इंतजार में अकेला खड़ा सैनिक, कमांडर के गले लगकर हुआ भावुक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

Soldier Emotional Moment: इंडोनेशिया में आर्मी का सलेक्शन पास कर एक सैनिक अपने परिवार के इंतजार में अकेला खड़ा रहा। जब कोई नहीं आया तो वह मायूस हो गया। कमांडर ने जब उसे लगे लगाया तो सैनिक फूट फूटकर रोने लगा। इंटरनेट पर इस भावुक पल ने लोगों का दिल जीत लिया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 14, 2026

Emotional Military Video

कमांडर के गले लगकर रोते सैनिक की भावुक तस्वीर, photo source@PATRIKA

Emotional Soldier Video: एक युवा सैनिक आर्मी का सिलेक्शन तो पास कर गया, लेकिन जब बाकी सभी अपने परिवारों के साथ जश्न मना रहे थे, तो उससे मिलने कोई नहीं आया। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने उसे अकेले खड़े देखा और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया।
यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। यह घटना इंडोनेशियाई सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह की बताई जा रही है। इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया।

यह है पूरा घटनाक्रम

इंडोनेशियाई सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह जैसा दिखने वाले एक वीडियो में एक भावुक पल कैद हुआ है, जो ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो क्लिप में सैनिक अपने परिवारों और अपनों के बीच अपनी ट्रेनिंग पूरी होने का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खुशियां मनाती भीड़ के बीच एक सैनिक बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आता है।

जहां उसके साथी सैनिकों का स्वागत माता-पिता, पार्टनर और रिश्तेदार कर रहे हैं, वहीं यह युवा सैनिक बिना किसी के आए इंतजार करता हुआ दिख रहा है। उसके आसपास हो रहे जश्न और उसके अकेलेपन के बीच का अंतर इस पल को बेहद भावुक बना देता है।

कमांडर ने सैनिक को गले लगाया

उनके कमांडर ने दूर से ही स्थिति को भांप लिया और उनकी ओर बढ़ने लगे। शुरुआत में तो सैनिक ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, लेकिन जैसे ही कमांडर ने उन्हें गले लगाया, तो सैनिक फूट-फूटकर रो पड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में सैनिक के उस पल को, जो बेहद अकेलेपन भरा था, सुकून और अपनापन महसूस कराने वाले पल में बदलते हुए दिखाया गया है। कमांडर को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मानों शब्दों से ज्यादा सैनिक की आंखों से गिरते आंसुओं ने उसके अकेलेपन की कहानी बयां कर दी। अपने कमांडर के गले लगाने के अंदाज से ही सैनिक को यह एहसास हो गया कि वह अकेला नहीं है।

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने खास मौकों पर अपनों का इंतजार करने से जुड़े अपने अनुभव भी शेयर किए। एक शख्स ने याद करते हुए लिखा, मैं उस पल के एहसास को समझता हूं। 1996 में मेरी 'मार्च आउट परेड' के समय मेरे परिवार या दोस्तों में से कोई नहीं आया था। वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा दिन था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि परिवार का न होने का मतलब यह नहीं है कि सैनिक को अकेला छोड़ दिया गया है। एक शख्स ने लिखा, हो सकता है कि उसका परिवार उससे बहुत दूर किसी इलाके में रहता हो। इंडोनेशिया कई द्वीपों वाला देश है या फिर हो सकता है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसका परिवार न आ पाया हो।

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Updated on:

14 Aug 2026 04:05 pm

Published on:

14 Aug 2026 04:05 pm

Hindi News / World / सिलेक्शन पास कर परिवार के इंतजार में अकेला खड़ा सैनिक, कमांडर के गले लगकर हुआ भावुक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

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