अमेरिकी अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे लेबनान के पीएम, मुलकात के बीच इजराइल ने टायर जिले में कर दिया एयर स्ट्राइक

संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2025 में UNIFIL के कार्यकाल को आखिरी बार 2026 के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से उनकी वापसी शुरू होनी थी। एचआरडब्लू ने कहा कि यह फैसला इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच हालिया तनाव बढ़ने और लाखों नागरिकों के विस्थापित होने से पहले लिया गया था।