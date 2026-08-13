ईरान में मारे गए अमेरिका-इजराइल के दो खुफिया एजेंट, 4 गिरफ्तार, तनाव के बीच बड़ा एक्शन

इंटेलिजेंस मंत्रालय के बयान के मुताबिक, मारे गए दोनों लोग विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। गिरफ्तार चार लोगों से पूछताछ चल रही है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी योजना कितनी आगे बढ़ चुकी थी और क्या कोई और समूह भी इसमें शामिल था।