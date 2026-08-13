13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान में मारे गए अमेरिका-इजराइल के दो खुफिया एजेंट, 4 गिरफ्तार, तनाव के बीच बड़ा एक्शन

Iran War Latest Update: ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान में अमेरिकी-इजराइली खुफिया एजेंट मारे गए हैं। वहीं, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 13, 2026

US-IRAN WAR UPDATE

फोटो में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (सोर्स: ANI)

ईरान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में सुरक्षा बलों और विदेशी एजेंटों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दो लोग जो अमेरिकी और इजराइली खुफिया एजेंसियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, वे मारे गए। राज्य प्रसारक 'आईआरआईबी' ने इंटेलिजेंस मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है।

ईरानी इंटेलिजेंस मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों लोग सुरक्षा बलों के साथ आमने-सामने की मुठभेड़ में मारे गए। साथ ही चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ये लोग देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में अशांति फैलाना और वहां के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था।

ईरान का संवेदनशील प्रांत है सिस्तान और बलूचिस्तान

सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान का एक संवेदनशील प्रांत है। यहां पहले भी कई बार सुरक्षा चुनौतियां सामने आई हैं। स्थानीय सुरक्षा बलों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। मंत्रालय के अनुसार, ये लोग प्रदेश की शांति बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे।

इलाके में अलर्ट

इस घटना के बाद पूरे दक्षिण-पूर्वी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोई और ऐसी कोशिश न हो सके।

ईरान सरकार बार-बार कहती रही है कि विदेशी ताकतें देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करती हैं। इस बार की कार्रवाई को उन्होंने उसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

अधिकारी ने क्या कहा?

इंटेलिजेंस मंत्रालय के बयान के मुताबिक, मारे गए दोनों लोग विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। गिरफ्तार चार लोगों से पूछताछ चल रही है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी योजना कितनी आगे बढ़ चुकी थी और क्या कोई और समूह भी इसमें शामिल था।

ईरान की मीडिया में इस घटना को देश की सुरक्षा व्यवस्था की सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। सिस्तान और बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अमेरिका-इजराइल ने अब तक कुछ नहीं कहा

यह घटना ऐसे समय हुई है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बना हुआ है। ईरान अपनी सीमाओं और अंदरूनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहता है। दक्षिण-पूर्वी प्रांत में अशांति फैलाने की कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा बल नियमित रूप से कार्रवाई करते रहते हैं।

अभी तक अमेरिकी या इजराइली तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि सुरक्षा बलों ने इन लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया और बाकी को गिरफ्तार कर लिया।

Strait of Hormuz Crisis: ईरान नाकाबंदी पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, मिसाइल से रोका मालवाहक जहाज; होर्मुज पर बढ़ा तनाव

ये भी पढ़ें
US Fires Missiles at Cargo Ship

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

13 Aug 2026 04:50 pm

Published on:

13 Aug 2026 04:50 pm

Hindi News / World / ईरान में मारे गए अमेरिका-इजराइल के दो खुफिया एजेंट, 4 गिरफ्तार, तनाव के बीच बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद सेवस्तोपोल में धमाका, बम निरोधक दस्ते के 4 विशेषज्ञ समेत 5 की मौत

Ukraine Russia Conflict
विदेश

होर्मुज स्‍ट्रेट पर घमासान: डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बोले ईरानी विदेश मंत्री- गलतफहमी में जी रहा अमेरिका

abbas araghchi donald trump
विदेश

Putin Kuril Islands Visit: कुरिल द्वीप पर फिर आमने-सामने रूस-जापान, पुतिन के दौरे से बढ़ा तनाव

putin kuril islands visit russia japan tension
विदेश

Iran US Conflict: हॉर्मुज पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने, किसका चलेगा राज? तेल संकट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

Iran US Conflict
विदेश

बलूचिस्तान में कथित फर्जी एनकाउंटर में 5 की मौत, UN से हस्तक्षेप की मांग, जानें पूरा मामला

Balochistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.