Strait of Hormuz Crisis: ईरान नाकाबंदी पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, मिसाइल से रोका मालवाहक जहाज; होर्मुज पर बढ़ा तनाव

US Fires Missiles at Cargo Ship: ईरान युद्ध के बीच खाड़ी का समुद्री मोर्चा एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे पनामा-फ्लैग वाले मालवाहक जहाज M/V Vela Nova को रोकने के लिए हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी दावे के मुताबिक जहाज ने कई चेतावनियों के बावजूद रास्ता नहीं बदला। इस कार्रवाई ने सिर्फ अमेरिकी नाकाबंदी की सख्ती नहीं बढ़ाई, बल्कि होर्मुज जलडमरूमध्य से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संभावित कूटनीतिक समाधान पर भी दबाव बढ़ा दिया है।