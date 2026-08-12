Strait of Hormuz Crisis: ईरान नाकाबंदी पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, मिसाइल से रोका मालवाहक जहाज; होर्मुज पर बढ़ा तनाव

US Fires Missiles at Cargo Ship : अमेरिका ने कार्गो शिप पर मिसाइल दागी (फोटो सोर्स:@aljazeera.com)
US Fires Missiles at Cargo Ship: ईरान युद्ध के बीच खाड़ी का समुद्री मोर्चा एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे पनामा-फ्लैग वाले मालवाहक जहाज M/V Vela Nova को रोकने के लिए हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी दावे के मुताबिक जहाज ने कई चेतावनियों के बावजूद रास्ता नहीं बदला। इस कार्रवाई ने सिर्फ अमेरिकी नाकाबंदी की सख्ती नहीं बढ़ाई, बल्कि होर्मुज जलडमरूमध्य से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संभावित कूटनीतिक समाधान पर भी दबाव बढ़ा दिया है।
अमेरिकी सेना के मुताबिक, M/V Vela Nova ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसे अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाला माना गया। जहाज को कथित तौर पर कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जब उसने दिशा बदलने से इनकार किया तो अमेरिकी बलों ने कार्रवाई की।
CENTCOM के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के MH-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन/स्टीयरिंग सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए दो हेलफायर मिसाइलें दागीं। मकसद जहाज को डुबोना नहीं, बल्कि उसकी आगे बढ़ने की क्षमता खत्म करना बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी सेना पहले भी ईरान जाने की कोशिश कर रहे वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। यानी समुद्री नाकाबंदी अब महज चेतावनी तक सीमित नहीं रह गई है।
CENTCOM का कहना है कि नाकाबंदी लागू होने के बाद अमेरिकी बलों ने बड़ी संख्या में वाणिज्यिक जहाजों को ईरानी बंदरगाहों की दिशा में जाने से रोका है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 55 जहाजों को वापस मोड़ा गया, तीन को निष्क्रिय किया गया और दो जहाजों पर सवार होकर जांच की गई।
इससे साफ है कि वॉशिंगटन समुद्री रास्तों पर निगरानी और कार्रवाई दोनों को तेज कर रहा है। Vela Nova पर मिसाइल हमला इसी अभियान की सबसे ताजा कड़ी माना जा रहा है।
दूसरी तरफ तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। ईरानी पक्ष की मांग है कि अमेरिका युद्ध और नाकाबंदी खत्म करे, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करे और क्षेत्र में युद्धविराम की दिशा में कदम उठाए। इसके बाद ही समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोलने पर विचार किया जा सकता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है। इसलिए यहां लंबे समय तक आवाजाही बाधित रहने का असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा।
फिलहाल पूरी स्थिति दो समानांतर मोर्चों पर आगे बढ़ रही है समुद्र में सैन्य दबाव और बातचीत की मेज पर कूटनीतिक कोशिश। Vela Nova पर मिसाइल कार्रवाई बताती है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को लागू करने में पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं ओमान, कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता यह संकेत दे रही है कि संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय संकट बनने से रोकने की कोशिश भी जारी है।
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