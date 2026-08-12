बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में मिस्र के व्यापारिक जहाज पर हूतियों का मिसाइल हमला, 6 की मौत

यमन सरकार के मुताबिक, हूतियों ने ‘तिहामा’ नामक छोटे मालवाहक जहाज पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलों से उस वक्त हमला किया, जब यह जहाज खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था। मिसाइल हमलों की वजह से जहाज में आग लग गई, जिसके चलते चालक दल के चार सदस्यों की तत्काल मौत हो गई। मरने वालों में तीन पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। बाद में यमनी तटरक्षक बल ने पुष्टि की कि मृतकों में दो बचावकर्मी भी शामिल थे।