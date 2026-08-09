मोल्दोवा के बंदरगाह से यूक्रेन तक पहुंच रही सैन्य सहायता? रूस ने रोमानिया पर लगाया बड़ा आरोप

गिउरगिउलेश्टी बंदरगाह मोल्दोवा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र के रास्ते होने वाले मोल्दोवा के कुल आयात और निर्यात में इस बंदरगाह की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से ज्यादा है। रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि, रोमानिया की ओर से यूक्रेन को सैन्य मदद देने को लेकर इस बयान में किए गए दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।