‘सिर्फ ग्लोबल नियम ही नहीं, भारतीय कानून से भी चलेगा Meta’, सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार की सख्त चेतावनी

CSAM Zero Tolerance India: केंद्र सरकार ने मेटा (Meta) को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंपनी की सिर्फ वैश्विक नीतियों के आधार पर नहीं, देश में चल रहे कानूनों के अनुसार भी काम करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और मेटा की तकनीकी टीम के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद सरकारी सूत्रों ने यह बात साफ की है। हालांकि, सरकार ने उन खबरों का खंडन भी किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ने मेटा को अपना पूरा एल्गोरिदम बदलने का सीधा आदेश दिया है। सरकार का मेन फोकस इस बात पर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट नीतियां भारतीय कानूनों के हिसाब से ही तय हो।