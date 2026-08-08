ऑनलाइन शॉपिंग में बिल देखकर चौंक जाते हैं? जानिए कंपनियों की चालाकी और कैसे बचेगी आपकी जेब

Digital Fraud Protection: क्या ऑनलाइन खाना मंगाते, मूवी टिकट बुक करते या फ्लाइट टिकट लेते समय आपने ध्यान दिया है कि चेकआउट के समय आपका बिल अचानक बढ़ जाता है। कभी प्लेटफॉर्म फीस, कभी हैंडलिंग चार्ज, तो कभी आपकी बिना मर्जी के जुड़ा डोनेशन या बीमा। इसे ही डिजिटल दुनिया में 'डार्क पैटर्न' कहा जाता है। यह वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स का एक ऐसा चालाक डिजाइन है, जिसमें फंसाकर कंपनियां ग्राहकों की जेब ढीली कर लेती हैं। हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस तरह की डिजिटल चालाकी पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेप्टो और इंडिगो समेत 9 बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की है।