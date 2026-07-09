महादेव ऐप सट्टेबाजी केस: CBI ने दाखिल कीं 6 चार्जशीट, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ मिले नए सबूत

Mahadev App Betting Case: महादेव ऐप से जुड़े सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को छह चार्जशीट दायर कीं। ये चार्जशीट असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' के प्रावधानों और धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों के तहत दायर की गई हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अदालत में और ठोस सबूत पेश किए हैं, जिनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी थी।