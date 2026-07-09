E20 पेट्रोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा दावा, बोले- ‘E20 पेट्रोल सुरक्षित है’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए अपने बयान में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में अप्रैल 2023 से E15, अप्रैल 2024 से E19 और अप्रैल 2025 से E20 पेट्रोल का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर उपयोग के बावजूद कहीं भी कोई बड़ी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी समस्या सामने नहीं आई है। मंत्री के अनुसार, देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और 20 लाख से ज्यादा चारपहिया वाहन कई सालों से सफलतापूर्वक E20 ईंधन पर चल रहे हैं। इसके बावजूद अचानक एथेनॉल मिश्रण के खिलाफ अभियान चलाया जाना कई सवाल खड़े करता है।