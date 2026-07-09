9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

E20 पेट्रोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा दावा, बोले- ‘E20 पेट्रोल सुरक्षित है’

Ethanol Blended Fuel: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 पेट्रोल को पूरी तरह सुरक्षित, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि E85 लॉन्च के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की कोशिशें की जा रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jul 09, 2026

Hardeep Singh Puri

E20 पेट्रोल पर मंत्री हरदीप सिंह का दावा (ANI)

Hardeep Singh Puri Statement: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन E20 को लेकर उठ रहे सवालों और आलोचनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह ईंधन पूरी तरह सेफ, वैज्ञानिक रूप से टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित है। उन्होंने आरोप लगाया कि E85 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की शुरुआत के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी फैलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।

E20 पेट्रोल का सैलून से हो रहा सफल इस्तेमाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए अपने बयान में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में अप्रैल 2023 से E15, अप्रैल 2024 से E19 और अप्रैल 2025 से E20 पेट्रोल का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर उपयोग के बावजूद कहीं भी कोई बड़ी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी समस्या सामने नहीं आई है। मंत्री के अनुसार, देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और 20 लाख से ज्यादा चारपहिया वाहन कई सालों से सफलतापूर्वक E20 ईंधन पर चल रहे हैं। इसके बावजूद अचानक एथेनॉल मिश्रण के खिलाफ अभियान चलाया जाना कई सवाल खड़े करता है।

E85 लॉन्च के बाद बढ़ी आलोचना

हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि 5 जून को E85 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ईंधन लॉन्च किए जाने के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ नकारात्मक अभियान तेज हो गया। उन्होंने कहा, अगर घटनाक्रम और समय को ध्यान से देखा जाए तो यह पैटर्न नजरअंदाज करना मुश्किल है। E85 अनुकूल वाहनों की शुरुआत के तुरंत बाद E20 को लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिशें बढ़ गईं। मंत्री ने इसे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम होगी।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है एथेनॉल मिश्रण

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। इतना ही नहीं, वैश्विक तेल मांग में होने वाली वृद्धि का लगभग 30 प्रतिशत योगदान भारत से आता है। ऐसे में घरेलू वैकल्पिक ईंधनों का विस्तार देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में मिश्रित प्रत्येक लीटर एथेनॉल कई स्तरों पर देश को लाभ पहुंचाता है।

एथेनॉल मिश्रण से होने वाले फायदे

कच्चे तेल के आयात में कमी आती है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।
वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।
किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है।
विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कम होता है।

E20 पूरी तरह सुरक्षित- पुरी

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि E20 पेट्रोल व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजर चुका है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तथा सुरक्षित ईंधन है। उन्होंने कहा कि इसके उपयोग को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने देश के अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाने का काम किया है, क्योंकि इससे किसानों को आय का एक अतिरिक्त और स्थायी स्रोत मिला है।

कांग्रेस सरकार में हुई थी शुरुआत

हरदीप सिंह पुरी ने याद दिलाया कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। ऐसे में अब इसके तेजी से विस्तार का विरोध राजनीतिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति संकट और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे जोखिमों से भी अधिक मजबूत बनाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 04:06 pm

Published on:

09 Jul 2026 04:06 pm

Hindi News / National News / E20 पेट्रोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा दावा, बोले- ‘E20 पेट्रोल सुरक्षित है’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Monsoon 2026: पूरे देश में छाया मानसून, दिल्ली-हरियाणा-चंडीगढ़ में कल भारी बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड में रेड अलर्ट

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, 'काला हिरण' फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अब कल सुनी जाएगी दलील

सलमान खान
राष्ट्रीय

देश के हितों से समझौता क्यों? ड्रैगन के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कड़े सवाल

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

E20 Petrol: ई20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस के बीच नितिन गडकरी ने कहा- नहीं खराब होता इंजन, माइलेज पर बताई पूरी सच्चाई

Nitin Gadkari
राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल की केंद्र से बड़ी मांग, बोले- तेल कंपनियों को हुआ 77000 करोड़ का फायदा, पेट्रोल तुरंत ₹82 किया जाए

Kejriwal on ED
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.