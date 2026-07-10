Goa Land Scam: जाली कागजात से हड़पे ₹27 करोड़, 2 पादरियों और पूर्व अफसर पर ED की कार्रवाई

Goa Land Scam: ED के पणजी जोनल ऑफिस ने गोवा में जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दाखिल की है। आरोपियों में गोवा और दमन के आर्कडायोसिस के दो पूर्व प्रोक्यूरेटर (पादरी) फादर अर्लिनो डी मेलो और फादर विक्टर कॉन्सेकाओ रोड्रिग्स के साथ-साथ पणजी के सिटी सर्वे ऑफिस में तत्कालीन लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर प्रभाकर रामा हवलदार और एक प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म शामिल हैं। इन सभी पर पणजी के कारनजालम में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक परिवार की 2479 वर्ग मीटर की जमीन को धोखे से आर्चडायसिस के नाम दर्ज कराने का आरोप है।