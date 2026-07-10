बांकीपुर से 13 जुलाई को नामांकन भरेंगे प्रशांत किशोर, रामांशु सर और CA कुणाल किशोर जन सुराज में शामिल

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। भाजपा ने अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन किया है। खुद प्रशांत किशोर भी लगातार क्षेत्र में पैदल यात्रा कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं।