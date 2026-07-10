India First Hydrogen Powered Train: भारत को अगले हफ्ते मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, क्या होगा रूट और स्पीड?

भारत की पहली रोजाना चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन(फोटो-ANI)
India Hydrogen Train: भारतीय रेलवे ने देश की पहली दैनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल (Hydrogen Fuel Cell) ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना साफ और एनर्जी रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। ट्रेन 1200 किलोवाट के हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किमी प्रति घंटा होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सेवा ट्रेन संख्या 74010/74009 के रूप में चलेगी। ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच कई स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव करेगी। इनमें जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भांभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, राभड़ा, लाठ, मोहाना, हरियाणा और बरवासनी स्टेशन शामिल हैं।
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