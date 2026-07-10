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MP Politics: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।
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भोपाल

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Rahul Yadav

Jul 10, 2026

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Rajendra Bharti Cheating Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। यह मामला 1998 से 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से ब्याज की रकम हासिल करने से जुड़ा है। इसी मामले में राजेंद्र भारती को पहले दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ दिया गया फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

10 Jul 2026 05:31 pm

Published on:

10 Jul 2026 05:31 pm

Hindi News / National News / MP Politics: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

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