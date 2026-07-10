41 लोगों की चली गई थी जान, क्या है करूर भगदड़ मामला? CM विजय बोले- जख्म अभी भरा नहीं है

बता दें यह हादसा पिछले साल 27 सितंबर को करूर में टीवीके की चुनावी रैली के दौरान हुआ था। अचानक मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। वहीं TVK की ओर से 20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया था। एटलस एरिना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 32 प्रभावित परिवारों के एक-एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे।