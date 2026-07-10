PM किसान निधि की अगली किस्त से पहले जरूर चेक करें ये 4 जरूरी अपडेट,किस्त क्यों रुकी,जानिए वजह और समाधान

PM Kisan Beneficiary: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख अभी घोषित नहीं की है। पीएम किसान सम्मान ​निधि की जारी 23वीं किस्त में सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए लेकिन लाखों किसानों का किस्त की रकम नहीं मिली। जिसके पीछे ​डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना मुख्य कारण माना जा रहा है।