PM किसान निधि की अगली किस्त से पहले जरूर चेक करें ये 4 जरूरी अपडेट,किस्त क्यों रुकी,जानिए वजह और समाधान

किसान सम्मान निधि योजना, patrika file photo
PM Kisan Beneficiary: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख अभी घोषित नहीं की है। पीएम किसान सम्मान निधि की जारी 23वीं किस्त में सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए लेकिन लाखों किसानों का किस्त की रकम नहीं मिली। जिसके पीछे डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना मुख्य कारण माना जा रहा है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, किस्त की राशि बैंक खाते में नहीं पहुंचने के पीछे किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना है। मंत्रालय ने किसानों को अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखने की सलाह दी है।
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