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PM किसान निधि की अगली किस्त से पहले जरूर चेक करें ये 4 जरूरी अपडेट,किस्त क्यों रुकी,जानिए वजह और समाधान

PM Kisan Beneficiary: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख अभी घोषित नहीं की है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Jul 10, 2026

PM Kisan Samman Nidhi

किसान सम्मान​ ​निधि योजना, patrika file photo

PM Kisan Beneficiary: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख अभी घोषित नहीं की है। पीएम किसान सम्मान ​निधि की जारी 23वीं किस्त में सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए लेकिन लाखों किसानों का किस्त की रकम नहीं मिली। जिसके पीछे ​डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना मुख्य कारण माना जा रहा है।

इन 4 निर्देशों की पालना जरूरी

कृषि मंत्रालय के अनुसार, किस्त की राशि बैंक खाते में नहीं पहुंचने के पीछे किसानों का ​डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना है। मंत्रालय ने किसानों को अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखने की सलाह दी है।

  • सरकार ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने फेस-ऑथेंटिकेशन या OTP से अपनी पहचान वेरिफाई नहीं की, सिस्टम उनका पैसा होल्ड पर डाल देता है।
  • पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। यदि किसी लाभार्थी किसान की 12 अंकों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, तो आगामी किस्तों का पैसा रुक सकता है।
  • पीएम किसान का पैसा सीधे बैंक खाते में नहीं, बल्कि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) के जरिए भेजा जाता है। इसके लिए किसान का बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होना चाहिए। उस पर NPCI मैपिंग एक्टिव होनी चाहिए।
  • खेत की डिटेल यानी खसरा-खतौनी आपकी किसान डिजिटल प्रोफाइल से लिंक होना चाहिए। अगर लेखपाल या राजस्व विभाग के पोर्टल पर कृषि भूमि का वेरिफिकेशन No दिख रहा है, तो किस्त रुकना तय है।

किस्त रुकने की वजह और समाधान

  • किसी किसान की पिछली किस्त की राशि यदि बैंक खाते में नहीं पहुंची है तो उसे खुद किसान अपने मोबाइल से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद रुकी हुई राशि अगली किस्त के साथ जुड़कर बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in से e-KYC पूरी कर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए निर्देशों के अनुसार आधार नंबर दर्ज करने और मोबाइल पर आए OTP को सब्मिट करने पर e-KYC पूरी हो जाएगी। किसान PM-Kisan Mobile App पर फेस-ऑथेंटिकेशन से भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • किसान को अपने बैंक की शाखा में जाकर DBT/NCPI मैपिंग का फॉर्म भरना जरूरी है। किसान के आवेदन पर कर्मचारी बैंक खाते को सरकारी DBT सर्वर से लिंक करेंगे।
  • अगर पोर्टल पर लैंड सीडिंग No दिखाई देता है तो खतौनी की नकल लेखपाल से वेरिफाई करना जरूरी है। वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन Yes होने के बाद किस्त बैंक खाते में आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी।

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Updated on:

10 Jul 2026 04:14 pm

Published on:

10 Jul 2026 04:07 pm

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