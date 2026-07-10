Mainpat Beaten Video Viral: मैनपाट में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, लात मारकर खाई में गिराने की कोशिश

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट जहां अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, झरने और हरियाली को लेकर सैलानियों को आकर्षित करती है। वहीं अब बाइकर्स गैंग (Bikers gang in Mainpat) द्वारा यहां अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 9 जुलाई को मैनपाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इसमें बाइकर्स गैंग द्वारा बीच सडक़ पर जमकर हुड़दंग किया जा रहा था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं आज मैनपाट का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवा 2 युवकों की पिटाई करते दिख रहे हैं। इसमें से एक युवक को लात मारकर गहरी खाई में गिराने की कोशिश करते भी देखा गया।