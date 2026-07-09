Newly Marriage Suicide: लव मैरिज के ढाई माह बाद युवती ने खाया जहर, पति को इशारों में बताया, मायके वाले बोले- दूसरी युवती से थे अवैध संबंध

अंबिकापुर. प्रेम विवाह के महज ढाई माह बाद ही बलरामपुर-रामानुजगंज जिला निवासी एक नवविवाहिता ने जहर सेवन कर आत्महत्या (Newly marriage commits suicide) कर ली। उसे उपचार के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में मायके पक्ष ने पति पर दूसरी युवती से बातचीत करने, जान से मारने की धमकी देने और मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाया है। वहीं पति ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि पत्नी अलग मोबाइल फोन की मांग को लेकर नाराज थी और इसी गुस्से में उसने जहर खा लिया।पूछने पर उसने इशारों में बताया कि उसने 2 गोली खाई है। दरअसल युवती ने सल्फास की 2 गोलियां घोलकर पी ली थी। आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है।