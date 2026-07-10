Ambikapur News: मीटिंग के दौरान गिरा छत का प्लास्टर, सीतापुर महिला एवं बाल विकास डीपीओ समेत 3 महिला कर्मी घायल- See Video

अंबिकापुर। सरगुजा में कई स्कूल, आंगनबाड़ी से लेकर सरकारी दफ्तर तक जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में यहां हर पल खतरा मंडराता रहता है। जिले के सीतापुर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and child development Department) के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना का कार्यालय भी जर्जर हालत में है। गुरुवार की दोपहर परियोजना अधिकारी के कक्ष में मीटिंग के दौरान अचानक छत का प्लास्टर भरभराकर (Roof ceiling collapsed) गिर गया। इससे परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक समेत 3 महिला कर्मचारी घायल हो गईं। तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां उनका उपचार किया गया।