Commits suicide: पुलिसकर्मी की बेटी ने की आत्महत्या, आईसी मार्ट के संचालक ने चोरी का आरोप लगाकर छीन ली थी स्कूटी

बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के फव्वारा चौक के पास स्थित आईसी मार्ट के संचालक ने पुलिसकर्मी की बेटी पर सामान चोरी करने का आरोप लगाया था। उसने छात्रा व उसकी बहन से चोरी की बात लिखवाकर हस्ताक्षर कराने तथा उसकी स्कूटी छीन ली। दूसरे दिन पिता जब स्कूटी लेने पहुंचा तो संचालक ने 50 हजार रुपए की डिमांड की। इधर भयभीत 17 वर्षीय छात्रा ने पुलिस लाइन क्वार्टर में फांसी लगा आत्महत्या (Commits suicide case) कर ली। मामले में कोतवाली पुलिस ने आईसी मार्ट (किराना एंड जनरल स्टोर) को सील कर दिया है। वहीं पीडि़त पक्ष की महिलाओं ने गुरुवार को आईसी मार्ट के सामने एनएच 43 पर चक्काजाम कर नारेबाजी करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने मांग रखी। विधायक भइयालाल राजवाड़े भी पीडि़त पक्ष के साथ एफआईआर कराने थाने पहुंचे थे। मामले में पुलिस संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।