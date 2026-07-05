Threat to Murder: महिला सरपंच को भाजपा नेता की तरह जिंदा जलाकर मारने की धमकी, बोला- ज्यादा उड़ मत वरना…

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के सोनहत की महिला सरपंच को नौगई तिहरा हत्याकांड (Naugai Triple Murder) जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी दी गई। इसकी रिपोर्ट सरपंच ने थाने में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने धमकी देने वाले चाचा-भतीजे के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में 16 जून की रात भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की बात आरोपित युवक ने सरपंच से कही। आरोपी ने कहा कि सरपंच बन गई हो तो ज्यादा उड़ मत।