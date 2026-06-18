BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता, उनके चचेरे भाई समेत 3 लोगों की एक साथ उठी अर्थी, गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में रेत खनन व परिवहन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। इसमें गांव के ही 2 रसूखदार भाजपा नेताओं के बीच 16 जून की रात ऐसी ठनी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को नृशंस तरीके से मौत (BJP Leader murder in Koria) के घाट उतार दिया। बैकुंठपुर के महलपारा निवासी भाजपा नेता व सोनहत के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, उनके चचेरे भाई शिक्षक नागेंद्र सिंह व रिश्तेदार बिरेंद्र सिंह को कार में जलाकर तथा फरसे से हमला कर भाजपा नेता मनोज तिवारी व उनके परिवार के सदस्यों ने मार डाला। गुरुवार को तीनों की एक साथ अर्थी उठी।बैकुंठपुर के चेर मुक्तिधाम में तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। इधर मृत भाजपा नेता के परिजनों ने आरोपियों का एनकाउंटर करने तथा सीबीआई जांच की मांग की है। गांव में धारा 163 लागू की गई है।