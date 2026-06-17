BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता की जलाकर हत्या मामले में तीसरी मौत, भाई के बाद अब शिक्षक ने भी तोड़ा दम, फरसे से किया था वार

अंबिकापुर। रेत घाट व रेत तस्करी के खूनी खेल में कोरिया जिले के सोनहत जनपद के पूर्व जनपद व भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की उसके गांव नवगई में 16 जून की रात 12 बजे कार में जलाकर हत्या (BJP Leader murder) कर दी गई थी। वहीं साथ में कार में ही सवार उनके भाई बिरेंद्र सिंह के गर्दन पर फरसे से वार किया गया था। इससे उनकी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं जीवन-मौत के बीच जूझ रहे तीसरे शिक्षक साथी नागेंद्र सिंह ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस जघन्य हत्याकांड में मृतकों की संख्या 3 हो गई है। वहीं 2 लोगों का उपचार रायपुर में जारी है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है।