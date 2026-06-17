BJP Leader Murder Update: रेत का खूनी खेल: भाजपा नेता ने ही भाजपा नेता और उनके भाई को कार में जिंदा जला डाला, शिक्षक समेत 3 गंभीर, 4 गिरफ्तार

बैकुंठपुर। कोरिया जिले में रेत के कारोबार को लेकर भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद 16 जून की रात खूनी खेल (BJP leader murder in Koria) में बदल गया। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को कार के भीतर पेट्रोल छिडक़कर जला दिया। इसमें सोनहत के पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह तथा उनके भाई बिरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि साथी शिक्षक नागेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह व मयंक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें शिक्षक की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। जबकि योगेंद्र सिंह और मयंक सिंह को अंबिकापुर से रायपुर रेफर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना प्रदेश से लेकर देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।