Land Fraud in Ambikapur: बेवा की 24 डिसमिल जमीन का सौदा कर करा ली 3.14 एकड़ की रजिस्ट्री, रायपुर की महिला समेत 6 के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

अंबिकापुर। अंबिकापुर से लगे ग्राम भिट्ठीकला स्थित एक बेवा की भूमि के कथित फर्जी विक्रय प्रकरण में कलेक्टर अजीत वसंत ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर (Big land fraud) दर्ज कराने अंबिकापुर तहसीलदार को निर्देशित किया है। आरोपियों ने बेवा से 24 डिसमिल जमीन का सौदा किया था, लेकिन धोखे से उसकी 3.14 एकड़ जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया था। इसकी शिकायत बेवा महिला ने कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर से की थी। इस मामले में कलेक्टर ने जांच पश्चात मिले प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की है।