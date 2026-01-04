Big land fraud: शासकीय जमीन को अपना बताकर 41 लोगों को बेचा, सबसे लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, अब गिरफ्तार

अंबिकापुर। शासकीय वन भूमि को अपना बताकर एक व्यक्ति ने वर्ष 2008 से 2022 के बीच 41 लोगों को जमीन की बिक्री कर दी। इसके बदले में उसने सभी से डेढ़-डेढ़ लाख (Big land fraud) रुपए लिए थे। जमीन की बिक्री बकायदा स्टांप के माध्यम से की गई थी। ठगी के शिकार एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत कोतवाली में की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने धोखे में रखकर सभी को जमीन बिक्री की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।