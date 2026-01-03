Blind murder case: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की आखिर किसने की हत्या? 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई गुत्थी

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जमदेई निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की 17 वर्ष पूर्व निर्मम हत्या (Blind murder case) कर दी थी। वह जेल से सजा काटकर घर आया था। इसी बीच 14 दिसंबर की सुबह उसका लहूलुहान हालत में शव घर के बाहर पड़ा मिला था। उसकी हत्या किसने की तथा किस वजह से उसे मारा गया? इसका पता 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी है। मामले में जयनगर पुलिस अभी भी जांच जारी होने की बात कह रही है।