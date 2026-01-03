3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Blind murder case: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की आखिर किसने की हत्या? 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई गुत्थी

Blind murder case: घर के बाहर लहूलुहान हालत में मिला था शव, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से कर दी थी हत्या, अपनी मां, पत्नी व बेटी की हत्या का था आरोपी

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 03, 2026

Blind murder case

Dead body on the spot (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जमदेई निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की 17 वर्ष पूर्व निर्मम हत्या (Blind murder case) कर दी थी। वह जेल से सजा काटकर घर आया था। इसी बीच 14 दिसंबर की सुबह उसका लहूलुहान हालत में शव घर के बाहर पड़ा मिला था। उसकी हत्या किसने की तथा किस वजह से उसे मारा गया? इसका पता 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी है। मामले में जयनगर पुलिस अभी भी जांच जारी होने की बात कह रही है।

14 दिसंबर को ग्राम पंचायत जमदेई निवासी 52 वर्षीय रामजतन पनिका की उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी थी। हत्या (Blind murder case) की सूचना मिलते ही एसडीओपी अभिषेक पैकरा एवं जयनगर थाना प्रभारी रूपेश कुंतल फॉरेंसिक टीम एवं खोजी कुत्ते के साथ मौके पर पहुंच घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था।

पुलिस का कहना था कि रामजतन के सिर एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार (Blind murder case) से किए गए गहरे वार के निशान पाए गए थे। शव पंचनामा कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद संदेह के आधार पर कुछ युवकों को पूछताछ के लिए तलब किया गया, किंतु अब तक पुलिस किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है।

Blind murder case: मां, पत्नी व बेटी की हत्या का था आरोपी

बताया जा रहा है कि मृतक ने करीब 17 वर्ष पूर्व अपनी मां, पत्नी और बेटी की एक साथ हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह जेल में सजा काट चुका था। जेल से रिहा होने के बाद वह पिछले 3 वर्षों से अकेला रह रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों से उसका जमीन संबंधी विवाद (Blind murder case) भी चल रहा था।

जल्द ही आरोपियों को कर लेंगे गिरफ्तार

इस संबंध में एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि पुलिस हत्यारों (Blind murder case) की पतासाजी में जुटी हुई है। जमीन विवाद समेत अन्य संभावित एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है।

ये भी पढ़ें

Big incident: ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गई पूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी, फिर एक झटके में चली गई जान
अंबिकापुर
Big incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Blind murder case: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की आखिर किसने की हत्या? 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई गुत्थी

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी
सुरजपुर

Railway news: दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस और अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन का बदल गया समय, जानिए अब कितने बजे है टाइमिंग

Railway news
सुरजपुर

Illegal paddy seized: पिकअप में भरकर जा रहा था 80 बोरी अवैध धान, तहसीलदार ने रास्ते में रुकवाकर पकड़ा

Illegal paddy seized
सुरजपुर

Collector vehicle overtake: कलेक्टर की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रहा था रेत लोड मिनी ट्रक, IAS बोले- पकड़ो इसको

Collector vehicle overtake
सुरजपुर

Murder in land dispute: जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों में हिंसक झड़प, एक की मौत, महिला समेत 3 की हालत नाजुक, पहुंचे विधायक

Murder in land dispute
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.