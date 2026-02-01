Big incident: बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए पति-पत्नी और 4 वर्षीय बेटी की दम घुटने से मौत, एक साथ उठीं 3 अर्थियां

सूरजपुर। ठंड से बचने की कोशिश एक हंसते-खेलते परिवार के लिए काल बन गई। दरअसल सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चन्द्रपुर में मंगलवार रात बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए पति-पत्नी और उनकी 4 वर्षीय मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत (Big incident) हो गई। बुधवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोडक़र भीतर पहुंचे लोगों ने देखा कि तीनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।