CBSE बोर्ड की बड़ी चूक! छत्तीसगढ़ में गणित के प्रश्नपत्र कम पड़े, तीन चरणों में हुई 10वीं बोर्ड परीक्षा…

प्रबंधन का कहना है कि परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। हालांकि, पहले ही दिन हुई इस चूक ने बोर्ड की तैयारी, वितरण प्रणाली और समन्वय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए प्रश्नपत्र वितरण और जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाए।