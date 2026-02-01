Big incident: दुल्हन की विदाई के बाद लौट गए बाराती, लेकिन नहीं लौटा युवक, दूसरे दिन कुएं में मिली लाश

रामानुजनगर। रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम तेजपुर में एक युवक का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान एमसीबी जिले के ग्राम सेंधा, पोड़ी निवासी रवि कुमार (Big incident) के रूप में हुई है। युवक बारात में शामिल होने आया था। सुबह बाराती घर लौट गए थे, लेकिन वह नहीं पहुंचा था। इसके बाद उसकी खोजबीन शुरु हुई। रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।