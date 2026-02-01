Resign in Congress: सूरजपुर कांग्रेस में ये क्या हो रहा? पूर्व सांसद की बहू समेत 10 पदाधिकारियों ने नियुक्ति के 3 दिन बाद ही दिया इस्तीफा

सूरजपुर। जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर में संगठनात्मक अस्थिरता एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। 9 फरवरी को जिला स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, लेकिन 12 फरवरी से अचानक इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। महज़ तीन दिन के भीतर पूर्व सांसद की बहू समेत 10 पदाधिकारियों के इस्तीफे (Resign in Congress) ने संगठन के भीतर गहराते असंतोष और नेतृत्व संकट की चर्चाओं को तेज कर दिया है।