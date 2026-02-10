10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

सुरजपुर

Police Constable Suicide: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला आरक्षक का शव, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

Police Constable Suicide: एमसीबी जिले से ड्यूटी कर लौटने के बाद सुबह उनका शव घर में फांसी के फंदे पर मिला। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र की इस घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है।

सुरजपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

घर में आरक्षक ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)

घर में आरक्षक ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)

Police Constable Suicide: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान कांस्टेबल अंतोश खलखो के रूप में हुई है, जो सोमवार रात को MCB जिले में अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटा था।

Police Constable Suicide: मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस

मंगलवार सुबह उसका शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वर्तमान में आरक्षक अन्तोश खलखो की पदस्थापना सूरजपुर पुलिस लाइन में थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से सुरक्षित नीचे उतारा।

आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी

Police Constable Suicide: पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरक्षक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

Updated on:

10 Feb 2026 03:45 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Police Constable Suicide: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला आरक्षक का शव, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

