Crime News: बोरे में बंद मिला एक दिन का नवजात, रोने की आवाज से खुला राज, इस हाल देखकर लोगों के उड़े होश

इधर, घटना की सूचना मिलते ही ओडगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में सड़क किनारे छोड़ा। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और बच्चे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।