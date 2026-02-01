CG Congress Resignation: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका! 17 नेताओं ने दिया इस्तीफा, पूर्व मंत्री की बहू भी शामिल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका (photo source- Patrika)
CG Congress Resignation: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के अंदर के मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी समेत 17 ज़िला अधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्तीफा देने वाले ज़्यादातर पदाधिकारी पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंह देव के सपोर्टर बताए जा रहे हैं। संगठन ने हाल ही में शशि सिंह को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, जिससे सिंह देव के सपोर्टर्स में नाराज़गी है। बताया जा रहा है कि नई डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बनाने में कई सीनियर नेताओं से सलाह नहीं ली गई।
यह भी आरोप है कि सिंहदेव गुट से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को पद नहीं दिए गए। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि जिला और संगठन स्तर पर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री खेल साई सिंह की बहू का नाम शामिल होने से यह मामला और गरमा गया है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर कांग्रेस संगठन के अंदर चल रही गुटबाजी को उजागर कर दिया है।
