CG Congress Resignation: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका! 17 नेताओं ने दिया इस्तीफा, पूर्व मंत्री की बहू भी शामिल

यह भी आरोप है कि सिंहदेव गुट से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को पद नहीं दिए गए। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि जिला और संगठन स्तर पर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री खेल साई सिंह की बहू का नाम शामिल होने से यह मामला और गरमा गया है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर कांग्रेस संगठन के अंदर चल रही गुटबाजी को उजागर कर दिया है।