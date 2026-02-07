बस्तरवासियों को मिली जनजातीय गौरव वाटिका की सौगात, डिप्टी CM ने कुम्हड़ाकोट में किया भव्य लोकार्पण

Bastar Tribal Park: यहां 1700 मीटर लंबा वॉकिंग ट्रेल, योगा शेड, योगा जोन, ओपन जिम, गपशप जोन तथा पारिवारिक आयोजनों के लिए निर्मित पाँच आकर्षक पगोड़ा पर्यटकों के विशेष आकर्षण बन गए हैं। वाटिका को इको-फ्रेंडली और प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में विकसित किया गया है। बीच में निर्मित तालाब एवं आइलैंड इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। प्रवेश द्वार पर पार्किंग एवं प्रसाधन की समुचित व्यवस्था की गई है। भविष्य में यहां ट्री-हाउस और एडवेंचर स्पोट्स शुरू करने की भी योजना है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिला समूहों से संवाद कर इमली व काजू प्रसंस्करण, विपणन व्यवस्था और बाजार उपलब्धता को मजबूत करने पर भी चर्चा की।