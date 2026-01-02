भूपेश बघेल के बयान पर सियासी घमासान, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, बोले- बड़े नेता हैं, भाषा की मर्यादा रखें

CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से किए जाने के बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। मंत्री टंकराम वर्मा के बाद अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस बयान को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है।