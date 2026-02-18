CG BJP vs Congress: भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि ना दें… कांग्रेस पर बीजेपी विधायक का तीखा पलटवार

CG BJP vs Congress: सरकार नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान भी चला रही है और पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को नशामुक्ति का संदेश दिया जाएगा। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार आंदोलन और विरोध के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को व्यापक समर्थन दिया है और वर्तमान सरकार जनहित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्हें खुद पर गंभीर आरोप झेलने पड़े हैं, वे दूसरों को सीख न दें।