ड्रेस से तय हो रही Free पार्किंग! रायपुर मरीन ड्राइव पर लोअर-टीशर्ट फ्री, जींस-शर्ट वालों से वसूली…

राजस्व विभाग के अध्यक्ष अवतार भारती बागल ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था से प्रतिदिन तीन से पांच हजार रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। एक माह तक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आगे की रणनीति तय की जा सकती है। जनसुविधा के नाम पर लागू की गई इस व्यवस्था में ‘ड्रेस कोड’ के आधार पर शुल्क वसूली ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया है। शहर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।