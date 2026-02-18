प्रदेश में 65 हजार शिक्षक पद खाली, फिर भी संतुलित अनुपात का दावा… आखिर सच क्या है? जानिए पूरी हकीकत

स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के अनुसार, राज्य के स्कूलों में प्रति शिक्षक लगभग 28 छात्र-छात्राएं है। यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 18 छात्रों पर एक शिक्षक, अपर प्राइमरी में 15, सेकेंडरी में 14 और हायर सेकेंडरी स्तर पर 12 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था दर्ज की गई है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में यह डाटा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1,78,731 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि छात्र-छात्राओं की संख्या 51,67,357 तक पहुंच चुकी है।