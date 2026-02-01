Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर गिरफ्तार, वसूली और मारपीट के कई मामले दर्ज

Tomar Brothers: अवैध वसूली और मारपीट के एक मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर ब्याजखोर रोहित तोमर को गिरफ्तार किया है। उस पर 2019 में वसूली, मारपीट के अनेक मामले दर्ज हैं। कोतवाली थाना में उसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। इससे पूर्व उसके भाई वीरेंद्र तोमर भी गिरफ्तार किया गया था। 17 माह से फरारी काट रहे रोहित को जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली थी। पुरानी बस्ती पुलिस ने 25 जनवरी को पूछताछ के लिए रोहित को बुलवाया था।