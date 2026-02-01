Ratlam में मेडिकल स्टोर्स की एसडीएम-तहसीलदार रखेंगे निगरानी

सीएमएचओ को भी दिए निर्देश

कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए एवं इलाज के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनवाने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए । सभी एसडीएम को राहत के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के साथ ही सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन एवं समयावधि पत्रों के समाधानकारी निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। सभी विभाग प्रमुख संकल्प से समाधान अभियान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पोर्टल पर जवाब दर्ज करें।