MadhyaPradesh में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी

हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की संबद्धता लेने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों की फीस अलग-अलग तय की गई है। 10वीं की नई संबद्धता सरकारी स्कूलों के लिए 20 हजार, निजी के लिए 22 हजार, 12वीं की नवीन संबद्धता के लिए सरकारी को 27 और निजी स्कूलों को 30 हजार रुपए देना होंगे। 10वीं नवीनीकरण के लिए सरकारी को सात, निजी को आठ और 12वीं की नवीनीकरण के लिए सरकारी को नौ और निजी को 10 हजार रुपए देना होंगे।