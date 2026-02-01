14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

अद्भूत शिव मंदिर: साल में एक दिन खुलती राज परिवार की आलमारी

रतलाम. शहर के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर रखी लोहे की आलमारी साल में एक बार प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खुलती है। इसमें रखी है धातु से निर्मित अद्भूत-चमत्कारी शिव परिवार सहित अन्य देवी-देवताओं की 15-16 प्राचीन प्रतिमाओं को बाहर निकाला जाता हैं। रतलाम राजवंश से जुड़े परिवार के सदस्य पूजा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Feb 14, 2026

Amazing Shiva Temple

Amazing Shiva Temple

रतलाम. शहर के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर रखी लोहे की आलमारी साल में एक बार प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खुलती है। इसमें रखी है धातु से निर्मित अद्भूत-चमत्कारी शिव परिवार सहित अन्य देवी-देवताओं की 15-16 प्राचीन प्रतिमाओं को बाहर निकाला जाता हैं। रतलाम राजवंश से जुड़े परिवार के सदस्य पूजा आराधना करता हैं। 


इन प्रतिमाओं का होता अभिषेक-पूजन
शहर के बागड़ो का वास स्थित चौमुखा महादेव अगरजी का मंदिर में राजवंश राठौर परिवार की आलमारी में शिव परिवार, गरुड़, अम्बे माता, कुलदेवी नागणेच्या सहित अन्य प्रतिमाएं हैं। जिन्हे महाशिवरात्रि पर बाहर निकाल कर प्रतिमाओं के दर्शन वंदन अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। 


ये है इतिहास
ब्रजराजसिंह ब्रज ने बताया कि प्रतिमाएं मंदिर की एक बड़ी लोहे की आलमारी में हैं। सन् 1483 के आसपास से इन प्रतिमाओं की पूजा जालोर राजपरिवार द्वारा की जा रही थी। रतलाम राज्य स्थापना के समय राठौर राजवंश की परंपरा अनुसार महाराजा रतनसिंह राठौर वंश की कुलदेवी की प्रतिमा लेकर रतलाम आए थे।


तब से राजपरिवार कर रहा पूजा
तब से कुलदेवी के साथ अन्य देव प्रतिमाओं की पूजा आराधना रतलाम राजपरिवार कर रहा था। आज ये प्रतिमाएं अनेक दशकों से जिला प्रशासन के अधीन ताले में कैद हैं। वर्ष में केवल एक बार, महाशिवरात्रि के दिन जिला प्रशासन के अधिकारी इन्हें ताले से बाहर निकालते हैं, तब ही दर्शन-पूजन का अवसर प्राप्त होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 10:56 pm

Published on:

14 Feb 2026 10:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अद्भूत शिव मंदिर: साल में एक दिन खुलती राज परिवार की आलमारी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चित्तौडग़ढ़ निवासी राजशेखर पिता घनश्याम ने थाना दीनदयाल नगर थाने पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट

चित्तौडग़ढ़ निवासी राजशेखर पिता घनश्याम ने थाना दीनदयाल नगर थाने पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट
क्राइम

#Valentine,s day 2026: महाराष्ट्र के फूलों सेे होगा रतलाम में प्यार का इजहार

Valentine's Day 2026 Youth Special
रतलाम

कैसे बनेगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार ? राहुल गांधी की करीबी ने खोला राज…

BJP Congress
रतलाम

बांद्रा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बांद्रा-सूबेदारगंज तथा असारवा-आगरा कैंट के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी

Railways Gift Lalkuan-Rajkot Holi special train to run from 1 March halting at these stations
रतलाम

#Ratlam के प्राचीन बिल्केश्वर विरुपाक्ष महादेव मंदिर में वैदिक पद्धति से अग्नि प्रज्जवलित

Virupaksha Mahadev Temple News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.