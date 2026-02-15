एमपी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का निधन, सीएम मोहन यादव ने किया शोक व्यक्त

Shambhudayal Guru- मध्यप्रदेश शासन के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, जाने माने इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया है। प्रदेश के गजेटियर विभाग के पूर्व संचालक व संपादक डॉ. शंभु दयाल गुरु का देहांत हुआ है। वे 96 वर्ष के थे। मध्यप्रदेश के गजेटियर विभाग के संचालक व संपादक के रूप में उन्होंने राज्य के अनेक जिलों के गजेटियर तैयार कराने में अहम योगदान दिया। डॉ. शंभु दयाल गुरु ने प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अनेक पुराने ग्रंथ पुनर्प्रकाशित कराए। डॉ. शंभु दयाल गुरु के निधन पर प्रदेशभर के मीडियाकर्मियों, राजनेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।