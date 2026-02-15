महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की पूजा अर्चना, बजाया डमरू-खींचा रथ

Mahashivratri - देश-दुनिया में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। भक्त, भोले की भक्ति में लीन हैं, शिवालयों में दर्शन-पूजन के लिए लोगों की भीड़ लगी है। प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंगों-ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इधर घरों में भी पूजा-अर्चना का दौर चल रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी शिव पूजा की। वे राजधानी भोपाल के विख्यात प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे और महाशिवरात्रि पर्व पर निकली शिव बारात में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने यहां डमरू बजाया। उन्होंने शिवजी का रथ भी खींचा।