जबलपुर में मां-बेटे ने मिलकर किया गुनाह, ट्राली बैग खोला तो हैरान रह गई पुलिस

Jabalpur- मध्यप्रदेश के जबलपुर में मां-बेटे की करतूत सामने आई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक और एक महिला अपने-अपने हाथों में एक-एक ट्राली बैग लिए खड़े हैं। उनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रहीं हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक व महिला से पूछताछ की। पता चला कि वे मां बेटे हैं। जब पुलिसकर्मियों ने उनके ट्राली बैग खुलवाए तो हैरान रह गए। बैग में कई किलो मादक पदार्थ गांजा भरा था। गांजा के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी मां बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की।