इस तरह आपके घर आ सकता है साइलेंट किलर… 5 साल पहले शरीर देने लगता है ‘शुगर का अलार्म’

Diabetes Reversible: पिछले दो एपिसोड में हमने भारत को शुगर कैपिटल बनते देखा। मध्यप्रदेश भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये है कि क्या आपको पता है कि आप भी इस खतरे में हैं या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए अगर आप भी लैब जाने का समय निकालने की तैयारी करने वाले हैं, तो जरा रुकिए। शुगर का सच बताती पत्रिका की डायबिटीज रिवर्सल सीरीज के एपिसोड 3 में आज आप जानेंगे कैसे आपका शरीर 5 साल पहले ही आपको अलार्म देने लगता है। संजना कुमार की इस रिपोर्ट में जानें वो गुप्त संकेत और एक सेल्फ-चेक का आसान तरीका, जिससे आप अपने शरीर में शुगर के बड़े खतरे की आहट को भांप सकते हैं। patrika.com की इस खास सीरीज में जानें शुगर का सच... संजना कुमार की खास रिपोर्ट...