Cinema Sign: 40 की उम्र और घुटनों में जकड़न, दर्द की वजह भी ‘सिनेमा साइन’ तो नहीं? सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से जानिए

Cinema Signs at Early Stages : कुछ साल पहले तक घुटनों का दर्द, जोड़ों में जकड़न और उठने-बैठने में तकलीफ जैसी समस्याओं को बुढ़ापे की निशानी माना जाता था। आमतौर पर 60 या 65 वर्ष की आयु के बाद ही लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों के चक्कर लगाते नजर आते थे। लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अस्पतालों के ऑर्थोपेडिक आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में आने वाले मरीजों में एक बहुत बड़ी संख्या उन युवाओं की है, जो अपनी उम्र के चौथे दशक यानी 35 से 45 वर्ष के बीच हैं। इनमें कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवा, लगातार डेस्क जॉब करने वाले लोग और गृहणियां शामिल हैं।